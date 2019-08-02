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Kıl kurdu nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl dökülür?

Kıl kurdu, çok yaygın bir bağırsak parazitidir. Kıl kurdu enfeksiyonu ile ilişkili tıbbi durum, tıp literatüründe enterobiasis olarak bilinir.

02 Ağustos 2019 Cuma 23:45
Kıl kurdu nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl dökülür?

Enfeksiyon daha çok okul çağındaki çocuklarda görülür ve mikroskobik yumurtalar yoluyla çocuklar arasında kolayca yayılır. Tedavi ağızdan alınan ilaçlarla vücuttaki parazitleri öldürmeyi ve pijama, yatak çarşafları ve iç çamaşırını iyice yıkamayı içerir. Kıl kurdu hayatta kalmak ve üremek için insan vücudunu kullanır ve hayvanlara bulaşmaz. Makatta ve genital bölgelerde şiddetli kaşıntı, uykusuzluk, huzursuzluk ve rahatsızlık hissi, aralıklı karın ağrısı ve mide bulantısı en bilinen belirtileridir. Tedavi edilmezse, idrar yolu enfeksiyonları, kilo kaybı, karın boşluğu ve üreme organlarında enfeksiyon, apandisit ve cilt enfeksiyonuna neden olur. Kıl kurdunun dökülmesi ve oluşmaması için vücut temizliğine çok önem verilmelidir. Özellikle genital ve makat bölgesi çok ciddi şekilde temizlenmelidir. Günlük olarak yatak ve çarşaflar değiştirilmelidir. İç çamaşırlarının temizliğine çok önem verilmeli ve günlük olarak değiştirilmelidir. Kaşıntıdan kaçınmalı ve elleri sık sık yıkamalıyız. Doktor eşliğinde 6 haftalık sıkı bir hijyen takvimi ve ilaç tedavisi kıl kurtlarının dökülmesinde etkin rol oynayacaktır.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 23:45
  1. kıl dönmesi

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