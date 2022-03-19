Kievliler bombardıman yeniden metro istasyonlarına sığındı

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından çok sayıda Ukraynalı, bombardımanlardan korunmak için kentlerdeki metro istasyonlarına sığındı.

Savaşın ilk günlerinde Kiev'deki metro istasyonlarına sığınan kalabalıkların oluşturduğu görüntü dünyanın dikkatini çekmiş; savaşın ilk günlerinde binlerce kişi, oldukça derin ve doğal sığınak olarak kullanılan istasyonlarda konaklamıştı.

Rusya'nın bu ayın ilk haftasında Kiev'e saldırılarında düşüş yaşanması ve kent sakinlerinin yaklaşık yarısının Kiev'den ayrılmasıyla metro istasyonlarındaki kalabalık, gözle görülür şekilde azaldı. Ancak hafta başından itibaren Rusya'nın Kiev'e saldırıları yeniden arttı.

Daha çok sivil bölgeleri hedef alan bu saldırılar nedeniyle başkenti terk etmek istemeyen Kievliler, yeniden metro istasyonlarının yolunu tuttu.

Kiev merkezde bulunan Syrets metro istasyonu, Kievlilerin Rus bombardımanından kaçmak için kullandıkları sığınaklardan biri.

Buraya sığınanların çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde olduğu Kiev'de, burada kalanlar yanlarında getirdikleri süngerleri ve battaniyeleri yere sererek uyumak zorunda kalıyor.

Şanslı olanlar istasyondaki metro vagonlarında yer bulabilmiş. İstasyonda kalanlar soğuktan korunabilmek için kat kat elbise giydiklerini söylüyor.

Burada kalanların başta yemek olmak üzere çoğu ihtiyaçları, Ukraynalı gönüllüler tarafından karşılanıyor.

Savaşın ne olduğunu kavrayamayacak çocuklar buradaki arkadaşlarıyla oyun oynuyor.

İstasyona yeniden sığınanlar olduğu gibi savaşın başından bu yana metro istasyonunda kalan aileler de var.

"Evde bombalardan korkmaktansa burası daha iyi"

Kiev'de yaşayan Alexandar, eşi ve biri henüz 1 yaşında olan iki çocuğuyla üç haftadır Syrets metro istasyonunda kaldıklarını belirtti.

Zor şartlara rağmen metro istasyonunda kalmayı tercih ettiklerini dile getiren Alexandar, "Çocuklar için kötü ama büyükler alışabiliyor bu duruma. Çocuklar gezmek, oynamak istiyor, temiz hava istiyor, normal yemek normal temizlik istiyor, büyükler katlanabilir, erkek katlanabilir ama kadınlar için zor durum. Duş olmasa da temizliğimizi yapabiliyoruz. Evde bombalardan korkmaktansa burası daha iyi." ifadelerini kullandı.

Her savaşta olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşında da en ağır bedeli siviller ödüyor. Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle evlerinde kalmaktan korkan ve kentlerini terk etmek istemeyen Kievliler, metro istasyonlarını mesken tutmaya devam ediyor.