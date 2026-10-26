Kiev’den Musk'ın iddialarına sert yalanlama! "Starlink kapatılırsa Ukrayna cephesi çöker"

SpaceX CEO'su Elon Musk, Kiev'in hizmete erişimin sağlandığını açıklamasının ardından Ukrayna ordusunu Starlink'in hizmet şartlarını ihlal etmekle suçladı.

Musk cumartesi günü X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Starlink'in hizmet şartlarını ihlal ettiğini ve insanları öldürmek için saldırgan insansız hava aracı saldırılarında kullandığını söyledi.

Geçen hafta hizmete geçici olarak getirilen ve hızları saatte 160 kilometreyle sınırlayan kısıtlamalara atıfta bulunarak, bu boşluğun geçen hafta kapatıldığını sözlerine ekledi. Musk ayrıca Starshield'ın Amerikan hükümeti tarafından kontrol edilen ayrı bir sistem olduğunu savundu.

Musk ayrıca Ukrayna'nın hizmete olan bağımlılığının altını çizerek, bu sistemin Ukrayna'nın savunması için kritik önem taşıdığını söyledi ve Starlink kapatılırsa Ukrayna cephe hattının derhal çökeceğini iddia etti.

KİEV’DEN MUSK’IN İDDİALARINA RET

Zelenski'nin danışmanı Serhiy Beskrestnov, Musk'ın Ukrayna'nın ticari hizmeti insanları öldürmek için kullandığı yönündeki suçlamasına karşı çıktı. Beskrestnov, hız kısıtlamaları ile hizmetin Rusya topraklarında kullanılamamasının, Ukrayna'yı Rusya'ya yönelik orta ve uzun menzilli saldırılar için ticari Starlink'i fiziksel olarak kullanamaz hale getirdiğini söyledi.

Eski bir Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanı olan Serhiy Sternenko da Musk'ın iddialarını yalanladı. Sternenko, Savunma Bakanlığındaki sürece dahil olan biri olarak bunun doğru olmadığını kesin olarak söyleyebileceğini belirtti.

Beskrestnov'un iddialarını yineleyerek, sivil Starlink sistemini insansız hava aracı görevleri için kullanmanın teknik olarak imkansız olduğunu söyledi. Uydu iletişimi gerektiren tüm insansız hava aracı görevlerinin yalnızca Starshield kullanılarak gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

KISITLAMALAR KALDIRILDI

Ukrayna savunma bakanlığı cumartesi günü Starlink ve Starshield'a tam erişimin yeniden sağlandığını duyurdu. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Musk'tan, Kiev'in Musk'a ait Starlink internet hizmetinin askeri düzeydeki sürümünü kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırmasını istediğini söylemesinin ardından geldi.

Ukrayna Savunma Bakanı Yevheniy Khmara yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığının izleme sistemlerinin Starlink ve Starshield hızlarında bir toparlanma kaydettiğini söyledi ve saatte 400 kilometreyi aşan hızların kaydedildiğini ekledi.

Ukrayna ordusu, kullandığı Starshield uydu terminallerinde bir haftadan uzun bir süredir hız sınırı ile karşı karşıyaydı ve bu durum hızlı hareket eden Rus insansız hava araçlarını önleme yeteneğini engelliyordu.

Ukraynalı yetkililere göre, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkilileri, Ukrayna'nın hızları saatte 160 kilometre ile sınırlayan Starshield kullanımını yavaşlatma çağrısı yaptıklarını yalanladı.

Musk geçen hafta sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda yasağın arkasında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin olduğunu söyledi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

Bu durum Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının gece boyunca devam ettiği sırada meydana geldi. Ukraynalı yetkililere göre, Rusya'dan Ukrayna'ya, çoğunlukla büyük mağazaları ve depoları hedef alan 153'ten fazla Rus insansız hava aracı fırlatıldı. İnsansız hava aracı saldırılarında en az üç kişi öldü ve 25 kişi de yaralandı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarında en az iki kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna'dan fırlatılan 532 insansız hava aracının engellendiğini belirten bakanlık, birden fazla bölgede sanayi tesislerinin vurulduğunu ekledi.