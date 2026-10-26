  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korkut Ata, 6. yılında İstanbul'a dönüyor... Türkiye’ye “Bize karışmayın” diyen Azerbaycan bakalım buna ne diyecek? Bayraktar TB2 tek başına envanterin yüzde 40’ını kül etti Teröristlerden hain saldırı! 3 şehit var Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü: Sessiz sedasız çıkarma yaptılar Gören telefona sarıldı: Saroz Körfezi'nden kıyıya vurdu! Malatya’da elma üreticisinin yüzü güldü! Togg kredi başvuru şartları neler, aylık taksit ne kadar? Güncel TOGG fiyat listesi: T10X ve T10F kaç TL? Gram altın haftaya yükselişle başladı: İşte çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları Beçin Kalesi’nde tarih gün yüzüne çıkıyor! Asırlık kent yeniden ayağa kaldırılıyor
Kültür Sanat
5
Yeniakit Publisher
Beçin Kalesi’nde tarih gün yüzüne çıkıyor! Asırlık kent yeniden ayağa kaldırılıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Beçin Kalesi’nde tarih gün yüzüne çıkıyor! Asırlık kent yeniden ayağa kaldırılıyor

Muğla’nın önemli tarihi miraslarından Beçin Kalesi ve Orta Çağ Kenti, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.

#1
Foto - Beçin Kalesi’nde tarih gün yüzüne çıkıyor! Asırlık kent yeniden ayağa kaldırılıyor

2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Beçin Kalesi ve Orta Çağ Kenti’nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Beçin Kalesi’nde tarih gün yüzüne çıkıyor! Asırlık kent yeniden ayağa kaldırılıyor

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Menteşe Beyliği Dönemi’ne ait şehir surları ile türbe ve haziresinin onarımı tamamlanarak koruma altına alındı.

#3
Foto - Beçin Kalesi’nde tarih gün yüzüne çıkıyor! Asırlık kent yeniden ayağa kaldırılıyor

Anadolu Türk mimarisinin özgün örnekleri arasında gösterilen Kızılhan’da ise duvar, kemer ve tonoz restorasyonuna devam ediliyor.

#4
Foto - Beçin Kalesi’nde tarih gün yüzüne çıkıyor! Asırlık kent yeniden ayağa kaldırılıyor

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kızılhan’ın konferans, sempozyum ve yaz okullarına ev sahipliği yaparak kültür ve bilim alanında aktif olarak kullanılan bir mekâna dönüştürülmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gaziantep Forum'da tartışma çıkaran konuşma! Ali Bardakoğlu yeni Yaşar Nuri Öztürk mü?
Gündem

Gaziantep Forum'da tartışma çıkaran konuşma! Ali Bardakoğlu yeni Yaşar Nuri Öztürk mü?

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun Gaziantep Forum’daki açıklamalarını köşesine taşıyan yazar Aydın Başar, Bardakoğlu’..
Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı
Gündem

Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı

Meydanlarda ve mitinglerde her fırsatta "işçi hakları" ve "yoksulluk" gibi söylemlerle halkçı maskesi takan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel..
Ali’siz aleviler kaos peşinde
Gündem

Ali’siz aleviler kaos peşinde

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan İstanbul Esenyurt’taki Kıraç Cemevi arazisinin kullanım hakkının Cem Vakfı’na tahsis edilmesine karşı çıkan mar..
Müslüman kadın tarza değil farza bakar! Nur Sûresi’ni paylaşan tebliğci amcaya linç!
Gündem

Müslüman kadın tarza değil farza bakar! Nur Sûresi’ni paylaşan tebliğci amcaya linç!

Metroda yaşlı bir amcanın kendisine Nur Suresi’nin örtünme ve iffetle ilgili ayetlerinin yazılı olduğu kağıdı vermesine sosyal medyadan öfke..
Tamar Tanrıyar'dan olay Ekrem İmamoğlu iddiası: Kasamıza bir şey girmeyecek öyle mi?
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan olay Ekrem İmamoğlu iddiası: Kasamıza bir şey girmeyecek öyle mi?

Gazeteci Tamar Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu ile Alman bir firma temsilcisi arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydı diyaloğunu sosyal medyada..
Sarıgül ailesine yönelik soruşturma büyüyor: 3 tutuklama, 2 ev hapsi
Gündem

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma büyüyor: 3 tutuklama, 2 ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yeni Partili Mustafa Sarıgül’ün ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama ve yurt dışına yasa dışı p..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23