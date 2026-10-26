Beçin Kalesi’nde tarih gün yüzüne çıkıyor! Asırlık kent yeniden ayağa kaldırılıyor
Muğla’nın önemli tarihi miraslarından Beçin Kalesi ve Orta Çağ Kenti, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.
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Muğla’nın önemli tarihi miraslarından Beçin Kalesi ve Orta Çağ Kenti, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.
2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Beçin Kalesi ve Orta Çağ Kenti’nde restorasyon çalışmaları sürüyor.
Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Menteşe Beyliği Dönemi’ne ait şehir surları ile türbe ve haziresinin onarımı tamamlanarak koruma altına alındı.
Anadolu Türk mimarisinin özgün örnekleri arasında gösterilen Kızılhan’da ise duvar, kemer ve tonoz restorasyonuna devam ediliyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kızılhan’ın konferans, sempozyum ve yaz okullarına ev sahipliği yaparak kültür ve bilim alanında aktif olarak kullanılan bir mekâna dönüştürülmesi hedefleniyor.
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