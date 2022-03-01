'Kiev'den gelen görüntüler' diye 'oyun' görüntüsü servis etmişlerdi! CNN Türk'ten skandal sonrası açıklama

Yeniakit.com.tr

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sürerken, CNN Türk, "Geceye dair sıcak bir görüntü." ifadeleri ile bir Twitter kullanıcısının 2. Dünya Savaşı'na ait hazırladığı animasyonun görüntülerini kullanarak büyük bir skandala imza atmıştı.

CNN Türk yönetimi tepki çeken görüntülere ilişkin bir açıklama yayımladı.

"28 Şubat gününün ilk saatlerinde, sabaha karşı 02.44’te CNN TÜRK ekranlarına Ukrayna’daki savaşa ait olduğu düşüncesiyle sonrasında kurgu olduğu anlaşılan bir görüntü yayınlanmıştır." ifadeleri ile başlayan açıklamada, "Görüntü, konuklar gelişmeleri değerlendirirken tam olarak üç dakika on saniye ekranda kalmıştır. Görüntünün kurgu olduğu şüphesi oluşunca hemen yayından alınmış ve bir daha da ekrana getirilmemiştir." denildi.

'Sorumlu personel özür diledi'

Skandala ilişkin inceleme başlatıldığını söyleyen CNN Türk yönetimi, şöyle devam etti:

Konuyla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kurgu görüntünün ekrana verilmesine neden olan personel savunmasında; "Kendisinin şahsen güvendiği bir haber kaynağından gelmesi nedeniyle görüntüyü önizleme yapmadan ekrana verdiğini, ancak kurgu olduğu fark edilir fark edilmez uyarı aldığını ve ekrandan görüntüyü çektiğini" söylemiştir. Yaptığı hata nedeniyle özür dilemiştir.

CNN TÜRK’ün önceliği, haberi izleyiciye en hızlı şekilde ve doğru bilgiyle sunmaktır. Dolayısıyla kontrol edilmeden bir görüntünün veya bilginin ekrana yansıtılmaması temel ilkemizdir. Konuyla ilgili sorumluluğu bulunan söz konusu personelle ilgili işlem başlatılmıştır."

Program moderatörü Yasin Erçağlayan, görüntüler ekranda iken, "Uçak savar atışlarının yoğun şekilde yapıldığı geceye dair sıcak bir görüntü." demişti.