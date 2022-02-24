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Dünya Kiev'de siren sesleri
Dünya

Kiev'de siren sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rus saldırıları nedeniyle siren sesleri duyuldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 09:00:00 -

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesine askeri harekatın başladığını açıkladı.

Putin'in açıklamalarının ardından yalnızca Donbas değil, Ukrayna'nın geniş bölgeleri saldırıya maruz kaldı.

Özellikle başkent Kiev'de de patlama sesleri duyuldu. Ayrıca Rusya, Suriye'de olduğu gibi Ukrayna'da da dünyanın gözü önünde sivil yerleşim yerlerini vurdu. Ukrayna, saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu.

Putin Kiev'i vurdu! Kaçış başladı
Putin Kiev'i vurdu! Kaçış başladı

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Putin Kiev'i vurdu! Kaçış başladı

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