Kiev'de siren sesleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rus saldırıları nedeniyle siren sesleri duyuldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesine askeri harekatın başladığını açıkladı.
Putin'in açıklamalarının ardından yalnızca Donbas değil, Ukrayna'nın geniş bölgeleri saldırıya maruz kaldı.
Özellikle başkent Kiev'de de patlama sesleri duyuldu. Ayrıca Rusya, Suriye'de olduğu gibi Ukrayna'da da dünyanın gözü önünde sivil yerleşim yerlerini vurdu. Ukrayna, saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu.