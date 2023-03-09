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Dünya Kiev'de patlama sesleri
Dünya

Kiev'de patlama sesleri

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko başkentte patlamalar olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 08:21:00 -
Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlamalar olduğunu bildirdi.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Başkentin Holosiyiv semtinde patlamalar var. Daha fazla detay sonra." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Harkiv Valisi Oleg Sinegubov da Rus güçlerinin Harkiv şehri ve bölgesine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Sinegubov açıklamasında, "Düşman, şehre ve bölgeye yaklaşık 15 saldırı düzenledi. Kritik altyapı nesneleri yine işgalcilerin hedef alanı altındadır." dedi.

Ukrayna'nın Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko ise Telegram hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: "Büyük çaplı füze saldırısı sonucunda, füzeler bölgenin enerji altyapısı ve konut binaları vuruldu. Neyse ki can kaybı olmadı."
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Ukrayna'nın birçok bölgesinde saatler boyunca hava saldırısı alarmı devam etti.

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