  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kiev'de önemli görüşme! Zelenskiy, AP Başkanı'nı kabule etti
Dünya

Kiev'de önemli görüşme! Zelenskiy, AP Başkanı'nı kabule etti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’yı Kiev’de Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 23:54:00 -
Kiev'de önemli görüşme! Zelenskiy, AP Başkanı'nı kabule etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’yı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 37. gün geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşmeleri devam ediyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı Başbakanlık Ofisi'nde ağırladı.

"Böyle bir zamanda Ukrayna’ya gelmek kahramanlıktır"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Zelenskiy, Metsola’nın Kiev’e böyle bir zamanda ziyaret gerçekleştirmesinin çok önemli ve anlamlı olduğu belirterek, "Size samimi olarak teşekkür etmek istiyorum. Size ve tüm ekibinize. Sizler böyle bir zamanda Ukrayna’ya gelerek kahramanlık örneği gösteriyorsunuz. Biz bugün ülkemizi koruyoruz ve partnerlerimizin ülkemize gelmesi halkımıza destek adına önemli bir adımdır. Biz sizinle telefonda tanışmıştık. Attığınız adımları değerli buluyoruz Ukrayna tarafında olduğunuz için mutluyuz. Sizin gelmeniz bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay