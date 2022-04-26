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Dünya Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Dünya

Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 23:28:00 - 2022-04-27 00:09:54

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 62 gündür sürerken, Ukrayna, Rusya’ya ait izleri siliyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ve 8 metrelik bronzdan yapılan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko’nun katılımıyla yıkıldı.

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"Rusya barbar tavırlar sergiledi"

 Konuya ilişkin açıklama yapan Klichko, "Arkadaşlar, 1982 yılında başkentte sözde iki halkın dostluğu adına bronzdan yapılan ve iki işçiyi temsil eden heykelin yıkımı gerçekleşti. Rusya devletimize ve halkımıza karşı barbar tavırlarını sergiledi. 8 metrelik metali sözde dostluk anıtını kaldırırken manidardır Rus işçinin kafası koptu. Anıtın yerine yeni bir projeyi imzaladım ve Kiev Belediyesi yakındaki oturumda konuyu değerlendirecek. Kiev’de Rusya ve Sovyetler ile alakası olan 60 civarında anıtı yıkacağız. Rusya ile ilişkili 460’dan fazla caddenin de ismi değiştirilecek" ifadelerini kullandı.

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