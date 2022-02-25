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Dünya Kiev'de bombardıman tekrar başladı
Dünya

Kiev'de bombardıman tekrar başladı

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise, Rusya’ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 08:58:00 -
Kiev'de bombardıman tekrar başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının ardından başlayan saldırıların ardından Ukrayna'da tansiyon artmaya devam ediyor. İşgalin 2 gününe girilirken, Ukrayna'nın başkenti Kiev günün erken saatlerinde tekrardan füze saldırılarının hedefi oldu. Başkent sokaklarında patlama sesleri yankılanırken, Kiev sakinleri tekrardan kenti terk etmeye başladı.

Ayrıca Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) imha edildiği ve bu İHA'nın vurulmasının ardından bir binaya düşerek yangına neden olduğu ifade edildi. Kiev'in Darnitsa semtindeki Koşitsa caddesinde bulunan binada alarm verilirken, vatandaşlar ise binadan tahliye edildi.

Yerel yetkililer, ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunmazken, bina sakinlerinin büyük şok yaşadığı bildirildi.

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