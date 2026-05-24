SON DAKİKA
Kiev ağır saldırı altında! Balistik füzelerle vuruluyor
Kiev ağır saldırı altında! Balistik füzelerle vuruluyor

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ukrayna’nın başkenti Kiev, Rusya’nın balistik füze saldırısıyla yeniden hedef alındı. Kent genelinde art arda patlama sesleri yükselirken, saldırının boyutu ve olası hasara ilişkin belirsizlik sürüyor.

Ukrayna’da savaşın en sıcak cephelerinden biri olan başkent Kiev, bir kez daha Rus saldırılarının odağına yerleşti. Gece saatlerinde balistik füzelerle vurulan kentte, çok sayıda şiddetli patlama sesi duyuldu.

Yerel kaynaklardan gelen ilk bilgilere göre, saldırı kısa aralıklarla gerçekleşti. Kiev semalarında yükselen patlama sesleri, kentte geniş çaplı alarm durumuna yol açtı. Saldırının ardından başkentin farklı noktalarında hareketlilik yaşandığı bildirildi.

BAŞKENTTE GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

Rus ordusunun balistik füze saldırısı, Kiev’de savaşın yeniden sertleştiğine işaret eden son gelişme olarak değerlendirildi. Özellikle yüksek etkili füze saldırılarının, kentte hem sivil yaşamı hem de kritik altyapıyı tehdit ettiği belirtiliyor.

Patlamaların ardından bölgede acil durum ekiplerinin alarma geçtiği, güvenlik birimlerinin olası yeni saldırılara karşı hazırlıklarını artırdığı ifade ediliyor.

HASAR VE CAN KAYBI BİLANÇOSU BEKLENİYOR

Saldırının ardından ilk etapta patlama sesleri ve hedef alınan bölgelerle ilgili bilgiler ön plana çıkarken, can kaybı ya da hasarın boyutuna ilişkin net tablo henüz ortaya çıkmadı.

Yetkililerden gelecek açıklamaların, saldırının etkisini ve başkentteki son durumu netleştirmesi bekleniyor. Kiev’de yaşayan siviller için bir kez daha zor saatler yaşanırken, kentte tansiyon en üst seviyeye çıktı.

Putin'den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı!
