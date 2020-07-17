Kıdem tazminatında son durum ne? Kıdem tazminatı değişti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle görüşmelerimiz gerek bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma getirmeden bu adımı bu şekliyle atmak adil değil, doğru değil' dedi.

Kıdem tazminatıyla yeni düzenleme bir kez daha gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili işveren ile işçi sendikalarının mutabakata varması gerektiğini söylemişti.

Kıdem tazminatında neler değişecek?

İşçinin kıdem tazminatının içerisindeki işveren katkı payı ile devlet katkısı toplamının yüzde 50'si TES sigorta hesabına aktarılacak, yüzde 50'si çalışanın hesabında kazanılmış hak olarak tutulacak. Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak. Çalışan istifa ettiğinde bireysel fon hesabındaki tutarlar kazanılmış hak olarak kendisinde kalacak. 60 yaşını doldurmamış katılımcılara, ilk konut edinimi, evlilik (bir kereye mahsus), ağır hastalık ve işsiz kalınması (bir defaya mahsus) sebeplerinden her biri için TES hesabında bulunan birikim tutarının yüzde 10'unu geçmemek şartıyla ödeme yapılabilecek.