Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2026 brüt ve net kıdem tazminatı tutarı kaç TL?
2026 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanlığının 6 Ocak 2026 tarihli "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesiyle işçilerin merakla beklediği kıdem tazminatı tavanı resmiyet kazandı. 2026 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacak yeni tavan rakamı, milyonlarca çalışanın tazminat hesabını doğrudan değiştirdi. Peki, 2026 yılı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Brüt ve net kıdem tazminatı tutarı kaç TL? İşte memur katsayıları ve yeni genelgenin tüm detayları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 döneminde uygulanacak mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımladı. Bakan Mehmet Şimşek imzasıyla kamuoyuna duyurulan genelgeye göre, memur maaş katsayılarındaki %18,60'lık artışa paralel olarak kıdem tazminatı tavanı da en üst seviyeye taşındı. Bu düzenleme, brüt maaşı tavan ücretin üzerinde olan çalışanların alacağı tazminat miktarını önemli ölçüde artırdı.İşte yeni tavan ücreti ve detaylar
2026 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı şu şekilde kesinleşti:
Kıdem Tazminatı Tavanı (Brüt): 64.948,77 TL
Kıdem Tazminatı Tavanı (Net): 64.455,81 TL
Not: Kıdem tazminatından sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapıldığı için brüt ve net tutarlar arasında bu kesinti oranında fark bulunmaktadır.
MEMUR MAAŞ KATSAYILARI VE DİĞER MALİ HAKLAR
Genelge ile sadece kıdem tazminatı değil, memur maaşlarını ve diğer sosyal ödemeleri etkileyen katsayılar da güncellendi:
Aylık Katsayı: 1,387871
Taban Aylık Katsayısı: 22,722793
Yan Ödeme Katsayısı: 0,440141
İlave Ödeme Göstergesi: 721
399 SAYILI KHK VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVANLARI
Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve sözleşmeli personel için belirlenen yeni tavanlar ise şunlardır:
399 sayılı KHK Ücret Tavanı: 75.961,59 TL
Sözleşmeli Personel (7/15754) Ücret Tavanı: 67.718,06 TL
Ortalama Ücret Toplamı Üst Sınırı: 138.231,61 TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR, NASIL UYGULANIR?
Kıdem tazminatı tavanı, işçinin çalıştığı her bir yıl için alabileceği maksimum tazminat tutarını ifade eder. Eğer işçinin brüt maaşı (yan haklar dahil) 64.948,77 TL'nin üzerindeyse, tazminat hesabı maaşı ne olursa olsun bu tavan rakam üzerinden yapılır. Brüt maaşı bu rakamın altında kalanlar ise kendi brüt ücretleri üzerinden tazminat haklarını alırlar.
