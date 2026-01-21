Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2026 brüt ve net kıdem tazminatı tutarı kaç TL?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 döneminde uygulanacak mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımladı. Bakan Mehmet Şimşek imzasıyla kamuoyuna duyurulan genelgeye göre, memur maaş katsayılarındaki %18,60'lık artışa paralel olarak kıdem tazminatı tavanı da en üst seviyeye taşındı. Bu düzenleme, brüt maaşı tavan ücretin üzerinde olan çalışanların alacağı tazminat miktarını önemli ölçüde artırdı.İşte yeni tavan ücreti ve detaylar

2026 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

01.01.2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı şu şekilde kesinleşti:

Kıdem Tazminatı Tavanı (Brüt): 64.948,77 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı (Net): 64.455,81 TL

Not: Kıdem tazminatından sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapıldığı için brüt ve net tutarlar arasında bu kesinti oranında fark bulunmaktadır.

MEMUR MAAŞ KATSAYILARI VE DİĞER MALİ HAKLAR

Genelge ile sadece kıdem tazminatı değil, memur maaşlarını ve diğer sosyal ödemeleri etkileyen katsayılar da güncellendi:

Aylık Katsayı: 1,387871

Taban Aylık Katsayısı: 22,722793

Yan Ödeme Katsayısı: 0,440141

İlave Ödeme Göstergesi: 721

399 SAYILI KHK VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVANLARI

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve sözleşmeli personel için belirlenen yeni tavanlar ise şunlardır:

399 sayılı KHK Ücret Tavanı: 75.961,59 TL

Sözleşmeli Personel (7/15754) Ücret Tavanı: 67.718,06 TL

Ortalama Ücret Toplamı Üst Sınırı: 138.231,61 TL

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Kıdem tazminatı tavanı, işçinin çalıştığı her bir yıl için alabileceği maksimum tazminat tutarını ifade eder. Eğer işçinin brüt maaşı (yan haklar dahil) 64.948,77 TL'nin üzerindeyse, tazminat hesabı maaşı ne olursa olsun bu tavan rakam üzerinden yapılır. Brüt maaşı bu rakamın altında kalanlar ise kendi brüt ücretleri üzerinden tazminat haklarını alırlar.