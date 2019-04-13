Kıdem tazminatı fonu işçi kesintisi Kıdem tazminatı fonu son durum

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon çalışanı ve 2 milyon işvereni ilgilendiren kıdem tazminatı düzenlemesi, yıllardır üzerinde tartışılan bir konu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformunu gerçekleştireceklerini, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre kıdem tazminatı fonu kurulacağını söylemesiyle birlikte kıdem tazminatı fonu çalışan işçilere nasıl uygulanacak?Kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlanacak? 2019 Kıdem tazminatı zammı son dakika ne kadar oldu? Kıdem tazminatı kalkıyor mu, en son durum nedir? Sorularını da beraberinde getirdi.

Mevcut sistemde işveren işten attığında kıdem tazminatının işçiye hemen ödenmesi gerekiyor. Kıdem tazmianı fonu mevcut işçilere nasıl uygulanacağına ilişkin habertürk’ten Ahmet Kıvanç yazdı. Yeni sistemde, fonda birikecek paranın, bireysel emeklilik sisteminde (BES) olduğu gibi 56 yaşında veya emeklilikte ödenmesi söz konusu. İlk defa konut alanlara ise 15 yıl fona para yatırmış olmak kaydıyla, biriken paranın yarısını çekme imkânı verilecek. Alternatifler arasında 5 yıl veya 10 yıl prim yatıranların da dilediğinde para çekmesine izin verilmesi yer alıyor. Sizin gibi şu an çalışma yaşamındaki milyonlarca kişi, fon sistemine geçildiğinde mevcut kıdem tazminatlarının ne olacağını merak ediyor. Yeni sistem yürürlüğe girdiğinde bir işte çalışmakta olanlar, kıdem tazminatı bakımından eski sisteme tabi olacak. Mevcut işlerinden çıkıp yeni bir işe girdiklerinde ise kıdem tazminatı fonuna dahil olacaklar. Dolayısıyla, son işyerinizde çalışmaya devam ettiğiniz sürece eski sistemde kalacaksınız ve işten ayrıldığınızda kıdem tazminatınızı şu anki işverenden alabileceksiniz.

Kıdem tazminatında son durum

Kıdem tazminatı çalışma yaşamında yer alanların, sendikaların, işverenlerin, işveren örgütlerinin en çok dikkat kesildiği konuların başında gelir. Prof. Dr. Cem Kılıç kıdem tazminatı fonuna ilişkin ise şunları söyledi: "Kıdem tazminatı çalışan için çalıştığı yılların karşılığı olarak görülürken, işveren için de önemli bir maliyet kalemi. Çalışma mevzuatımızda kıdem tazminatı özel olarak düzenlenen maddelerden birisidir. Nitekim 4857 sayılı İş Kanunumuz 2003 yılında yürürlüğe girdiğinde bile, eski kanunun kıdem tazminatını düzenleyen maddesi yürürlükte bırakılmış ve eski kanunda yer alan haliyle günümüzde de uygulanmaya devam etmiştir.

Bireysel hesap fonu nedir?

Daha önce gün yüzüne çıkan taslaklara bakılırsa, Bakan Albayrak’ın açıkladığı paketin detaylarına inilirse, önümüzdeki dönem üzerinde çalışılacak tazminat sisteminin “birey hesabına dayalı kıdem tazminatı” sistemi olacağı gibi bir yorum yapılabilir.

Yani her bir çalışanın aynen bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi bir hesabının olacağı ve bu hesaba her ay işveren ve muhtemelen devlet katkısının verileceği, prim kesintisi şeklinde bir kesintinin bu hesapta birikeceği bir sistem. Muhtemelen bu hesaplar da devletin kontrol ve gözetiminde olmak kaydıyla, şeffaf yapıda bireysel emeklilik şirketlerince işletilecek. Yeni düzenlemede en çok merak edilen hususlardan biri de mevcut çalışanların durumu. Acaba yeni düzenleme onları kapsayacak mı? Yine eski taslak tartışmalarından yola çıkarak şu yorum yapılabilir; mevcut çalışanlar için isteğe bağlı bir uygulama olabilir. Ancak ilk kez işe girenler veya işini değiştirenler yeni sisteme tabi olabilirler."