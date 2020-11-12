Kibrit çöpünü yazan 'bidon kafa' devasa soygunları es geçti

Kaynak bile kullanmadan Atatürk kitapları yazıp parsayı toplayan Yılmaz Özdil, Türkiye'nin son 20 yıllık ekonomik durumunu ele aldığı yazısında, 2001 yılındaki ekonomik krizi ve son dönemde koronavirüs nedeniyle artan kur baskısının hukuk olmadığı için gerçekleştiğini iddia etti. Özdil'in hesaba katmadığı, görmek bile istemediği konu ise 28 Şubat döneminde yaşananalardı. İşin ilginç yanı Özdil eski patronu soyguncu Cem Uzan'ın yaptıklarını da unutmuş.

Özdil, yazısında 2001 krizinde usülsüzlük yapan Merkez Bankası Başkanından ve o dönemde bir gecede milyarlarca doları kur artmadan alanlardan hesap sorulduğu yalanını bile söyledi.

Özdil, koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan kur şokunda ise doları kimin alıp kimin sattığının bilinmediğini belirterek hukuksuzluk yapıldığını söyledi.

Özdil'in hatırlamak istemediği yıllar

28 Şubat post modern darbesi ile Türkiye'nin 70 milyar doları buharlaştırılmıştı.

Türkiye'nin en büyük bankaları 1997-2002 yılları arasında Türkiye'nin en büyük bankaları içi boşaltılarak soyulmuştu.

28 Şubat 1997 tarihinde uydurma irtica haberleriyle devletin kasası resmen soyulmuştu. Halkın irdesi yok sayılarak hükümet düşürülmüş ve tam 22 bankanın içi boşaltılmıştı.

Yine bu süreçte adına "yeşil" denilerek hedef alınan Anadolu sermayesi el değiştirmek zorunda kalmıştı.

Askerlerin banka yönetiminde ne işi var?

Hayyam Garipoğlu'nun Sümerbank'ı 1995 yılında özelleştirme ihalesi ile satın aldıktan 4 yıl sonra 1999 yılında, içi boşaltılan Sümerbank'a el konmak zorunda kalınırken, devletin sırtına 450 milyon dolar yüklendi.

Garip olan Garipoğlu'nun Bankasında, 1990-93 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapan muhittin Fisunoğlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasıydı.

Milletvekili ve Bakanlık yapan Cavit Çağlar İnterbank ve Etibank'ı satın aldı. Yine bankasında Meşhur MİT müsteşarı ve jandarma komutanı Teoman Koman, İnterbank yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Yine Dinç Bilgin'in Etibank'ında, Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Vural Beyazıt yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın görev yaptığı 28 Şubat darbe sürecinde Türkbank'a (1997-2000 yılları arasında) 1 milyar dolara yakın kaynak artırımı yapıldı. Bu banka, Mesut Yılmaz, Güneş Taner, Kamuran Çörtük, Alaaatin Çakıcı, Korkmaz Yiğit'in isimlerinin içinde yer aldığı ilginç bir çark içinde yer aldı.

Murat Demirel'in sahibi olduğu Egebank'ın önü,28 Şubat sürecinde iyice açıldı. Egebank'a, içi boşaltıldığı gerekçesiyle 22 Aralık 1999'da el konuldu. Bankaya el konmadan bir gece önce Egebank'ta bir toplantı yapıldığı, toplantının ardından bankadan koliler çıkarıldığı ispatlandı.

1997 yılında sonunda Kamuran Çörtük Bayındırbank'ı satın aldı. Temmuz 2001'de TMSF'ye devredilen, Çörtük'e, Bankayı 115 milyon dolar zarara uğratmaktan dava açıldı. İmar Bankası, 1994 yılında Yılmaz Özdil'in eski patronu Cen Uzan ve ailesine geçti. Temmuz 2003 tarihinde İmar Bankası'na TMSF tarafından el kondu. Yine 28 Şubat sürecinde(1997-2002)içinin boşaltıldığı ortaya çıktı. İmar Bankası'nın batışı Türkiye'ye 9 milyar dolara maloldu.