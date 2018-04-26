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Kıbrıs'tan Aziz Sancar'a ödül

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesinde (YDÜ) Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "Altın Anahtar ve Onur Ödülü" verildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:38
Kıbrıs'tan Aziz Sancar'a ödül

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan bilim adamı Sancar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’i ziyaret etti. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’yi gezen Sancar, İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Sancar, burada yaptığı açıklamada, bilimin ülkelerin kalkınması ve bekası için en temel unsur olduğunu belirterek, Kıbrıs'ın kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Kendisinin politikacı olmadığını ifade eden Sancar, KKTC'nin ve her Türk'ün kalbinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

Sancar, tarihte çok acılar çeken Kıbrıs'a gelmekten  duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs'ta gördüklerinin kendisini çok etkilediğini anlatan Sancar, Büyük Kütüphane anı defterini de duygularını yazdı.

ALTIN ANAHTAR VE ONUR ÖDÜLÜ

Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel tarafından Prof. Dr. Aziz Sancar’a "Altın Anahtar ve Onur Ödülü" takdim edildi.

Prof. Dr. Sancar da törende İngilizce ve Türkçe, ''Kendi hırslarım, kendi başarma isteğim vardı. Ben Türk'üm, benim şöyle bir düşüncem var. 'Biz Türkleri kimse insandan saymıyor. İnsandan saydıracağız'." ifadesine yer verdi.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı da Sancar'ın Kıbrıs'a ve Yakın Doğu Üniversitesine katkılarından ötürü kendisine "Altın Anahtar ve Onur Ödülü" vermekten onur duyduklarını belirtti.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:38
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. Aziz Sancar Nobel ödülü

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