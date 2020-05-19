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Kıbrıs’ta mahsur kalan Urfalı işçiler yardım istedi

Korona virüsü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mahsur kalan işçiler, Türkiye’den yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:51:03 -
Kıbrıs’ta mahsur kalan Urfalı işçiler yardım istedi

Korona virüsü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mahsur kalan işçiler, Türkiye’den yardım istedi.


Başta Şanlıurfa ve ilçelerinden olmak üzere, Türkiye’nin değişik şehirlerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) mevsimlik işçi olarak giden yaklaşık bin 500 kişi, korona virüs nedeniyle mahsur kaldı. Yaklaşık 4 ay önce portakal ve narenciye işi için Kıbrıs’a giden 2 bin işçi, 20 gün önce işlerini bitirip memleketlerine dönmek için hazırlık yaparken, korona virüs nedeniyle Kıbrıs’ta mahsur kaldı. 20 gündür hiçbir iş yapmayan ve kazandıklarını tüketmek üzere olan işçiler, çektikleri videolarla Türkiye’den yardım istedi.


Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden 150 işçiyi Kıbrıs’a çalıştırmaya götüren Nesih Nasanlı, çektiği video ile işçilerin çok zor durumda olduğunu söyledi. Nasanlı, "20 gündür işlerimizi bitirdik, memleketimize gitmeyi bekliyoruz, çoluk çocuk zor durumdayız. 4 ay içinde elde ettiğimiz kazancı tüketmek üzereyiz. Kıbrıs’ta korona virüsü bitmiş durumda ama nedense vapurlar halen çalışmıyor. 2 bin kişi burada mahsur kalmıştık, bunlardan yaklaşık 500 kişi memleketine gönderildi ama kalan bin 500 kişi için bir çalışma yok. Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrımız, burada perişan durumdayız, bize yardımcı olun" dedi


9 çocuğuyla Kıbrıs’ta mahsur kaldığını belirten Kahramanmaraşlı vatandaş da elde ettikleri kazancı tükettiklerini dile getirdi ve Türkiye’den yardım istedi.

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