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Aktüel

Kıbrıscık'ta ev yangını

Yeniakit Publisher
2020-08-01 17:47:04 -
Kıbrıscık'ta ev yangını

BOLU (AA) - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balı köyünde eşi ile yaşayan Durmuş Kabak'ın (70) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kıbrıscık, Seben ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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