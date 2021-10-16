Kıbrıs Zafere Doğru'dan nefes kesen tanıtım

Kıbrıs Türkleri'nin kurtuluş mücadelesinin anlatıldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Gülper Özdemir’in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni tanıtımı adeta nefes kesti.

Yeni bölüm özeti

İnci, Müge ve Sandy’i Türkiye’ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy’e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler. Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar.

Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali’nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar. Rauf ise Ankara’daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır.