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Eğitim Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

YKS sınavına sayılı günler kalırken eğitim öğretim döneminin de bitmesine az bir süre kaldı. Bu nedenle öğrenciler, üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı araştırıyor. Peki, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 22:14:00 -
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Kıbrıs üniversiteleri güncel taban puanları 2021. ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ‎ taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.                        

 

 

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