Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sınavına gün geçtikçe yaklaştığımız için üniversiteye gidecek öğrenciler kendilerine uygun olan veya önceden hedefledikleri üniversitelere girebilmek için üniversite taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmakta. Peki, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?