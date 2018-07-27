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Kıbrıs Gazisine büyük ayıp! Öldüresiye dövdü

Bolu'da yaşayan Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Sami Demirel, arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemeye verdiği komşusu K.H. tarafından darbedildi. İfadesi alınan K.H. serbest bırakıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:04
Kıbrıs Gazisine büyük ayıp! Öldüresiye dövdü

Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylası’nda oturan Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Sami Demirel (79), kendisine ait araziyi kullandığı gerekçesiyle komşusu K.H.’yi (50) mahkemeye verdi.

K.H., şikayet edildiğini duyduktan sonra Sami Demirel’in evinin kapısının önüne geldi.

ŞİKAYET ETTİ DİYE HASTANELİK OLDU

Sami Demirel ve K.H. arasında tartışma çıktı. K.H., tartışmanın büyümesiyle Demirel'i darbetti. Eşi Hacer Demirel (71) ve diğer komşuların müdahalesiyle K.H.’den kurtarılan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve boynunda zedelenme olduğu öğrenilen gazi, Bolu merkezindeki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:04
  1. Bolu
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