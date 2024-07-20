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Gündem Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemi harekete geçti! Tarihi anlar
Gündem

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemi harekete geçti! Tarihi anlar

Yeniakit Publisher
2024-07-20 18:36:00 - 2024-07-20 19:32:21
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemi harekete geçti! Tarihi anlar

KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi. TCG Anadolu'da geçit törenine katıldı.

TCG Anadolu KKTC'de... Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında 50 gemilik geçit töreni düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında özel hazırlık yaparken, etkinliklerde, TCG Anadolu gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) liman ziyareti yaptı ve 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edildi. Geçit töreninde 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da yer aldı.

Ayrıca Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen 2 Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), kutlama programına katılmak üzere tarihi bir uçuşa imza attı. AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan 2 Bayraktar AKINCI TİHA, yaklaşık 3 saatlik uçuş sonrasında KKTC Geçitkale Havalimanı'na başarıyla iniş gerçekleştirdi.

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