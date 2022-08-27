Kibariye'nin annesi ne zaman öldü? Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak kaç yaşında? Kibariye'nin annesi son hali

Kibariye annesi Makbule Tokmak, hayatını kaybetti. Bir dönem magazin gündemine "şoför şoför" sözleriyle damga vuran Tokmak geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Vefat haberi üzerine, Makbule Tokmak kimdir, neden öldü, hastalığı neydi soruları yanıt arıyor.

Kibariye'nin annesi ne zaman öldü? Makbule Tokmak neden öldü?

Annesi Makbule Tokmak'ın acı haberiyle yıkılan Kibariye ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı.

Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın ölüm nedeni; Kibariye'nin annesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak nereli ve kaç yaşındaydı?

MAKBULE TOKMAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Makbule Tokmak, şarkıcı Kibariye'nin annesidir. 78 yaşındadır. Kibariye'nin 20 yıllık evliliği sonlandığında Makbule Tokmak, televizyonlara çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek isyan etmişti. Bu sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Tokmak uzun yıllar sonra torunu Birgül'ün düğününde boy göstermişti.

Türkiye Makbule Tokmak'ı Kibariye'nin 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek’e verdiği tepkiyle tanımıştı. Peki, Kibariye kimdir, kaç yaşında, nereli? Kibariye ile ilgili bilgiler de merak ediliyor.

Kibariye kimdir? Kibariye kaç yaşında?

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 (62 yaşında) yılında Çingene kökenli Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde doğdu. Türk Arabesk-pop müzik şarkıcısı. Kibariye doğduğunda kayıtlarına doğum tarihi 1959 olarak geçti. 1981'de kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu ve 1960 olarak değiştirildi.

1980'lerde sahnelerde çalıştı. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. bir çok albüm ve TV programları bulunmakta.

Kibariye'nin annesi son hali