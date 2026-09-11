Savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilmiş! Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler

1967 yılında İngiltere kıyılarında karaya oturan Torrey Canyon süpertankerinden sızan 120 bin ton ham petrolü temizlemek isteyen yetkililer, okyanusa 10 bin ton endüstriyel çözücü ve deterjan dökerek tarihin en büyük çevre felaketlerinden birine imza attı. Petrolü yok etmek yerine denizi çok daha zehirli bir hale getiren bu bilimsel dayanaktan yoksun müdahale, yengeçlerden binlerce deniz kuşuna kadar dipteki tüm ekosistemi felce uğrattı. Çaresizlik içinde savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilirken, yaşanan bu trajik fiyasko modern çevre hukuku ve uluslararası deniz kirliliği protokolleri için milat oldu.