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Savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilmiş! Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler

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Savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilmiş! Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler

1967 yılında İngiltere kıyılarında karaya oturan Torrey Canyon süpertankerinden sızan 120 bin ton ham petrolü temizlemek isteyen yetkililer, okyanusa 10 bin ton endüstriyel çözücü ve deterjan dökerek tarihin en büyük çevre felaketlerinden birine imza attı. Petrolü yok etmek yerine denizi çok daha zehirli bir hale getiren bu bilimsel dayanaktan yoksun müdahale, yengeçlerden binlerce deniz kuşuna kadar dipteki tüm ekosistemi felce uğrattı. Çaresizlik içinde savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilirken, yaşanan bu trajik fiyasko modern çevre hukuku ve uluslararası deniz kirliliği protokolleri için milat oldu.

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Foto - Savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilmiş! Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler

Liberya bayraklı Torrey Canyon süpertankeri, İngiltere'nin güneybatısındaki Scilly Adaları yakınlarında kayalıklara çarparak karaya oturdu. Gövdesi ağır hasar alan dev gemiden kısa sürede yaklaşık 120 bin ton ham petrol denize karıştı. İngiliz hükümeti ve donanma ekipleri, petrolün turistik Cornwall kıyılarına ulaşmasını engellemek için aceleci ve bilimsel dayanaktan yoksun bir operasyon başlattı. Felaketin seyrini değiştiren en büyük hata bu noktada yapıldı. Yetkililer, su yüzeyindeki petrolü parçalayarak yok edeceği inancıyla okyanusa yaklaşık 10 bin ton endüstriyel çözücü ve deterjan boşalttı. Ancak bu müdahalenin sonuçları tam bir yıkım oldu.

#2
Foto - Savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilmiş! Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler

Dönemin teknolojisiyle üretilen kimyasallar, petrolü güvenli bir şekilde çözmek yerine suyu çok daha zehirli bir hale getirdi. Temizleyiciler, petrolün kıyıdan uzaklaşmasını sağlamak yerine deniz tabanına çökmesine neden olarak dipteki ekosistemi felce uğrattı. Yengeçler, istiridyeler, binlerce deniz kuşu ve balık, petrolden ziyade bu kimyasal temizleyiciler yüzünden feci şekilde can verdi. Kıyıya vuran can çekişen deniz canlıları, mühendislik tarihinin en kara tablolarından birini oluşturdu.

#3
Foto - Savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilmiş! Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler

Kimyasalların işe yaramaması ve patlamaya hazır petrolün her geçen dakika daha geniş bir alana yayılması üzerine, İngiliz hükümeti çaresizlikle radikal bir karara imza attı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait savaş jetleri, gemide kalan petrolü yakarak yok etmek amacıyla tankeri yoğun bir bombardımana tuttu.

#4
Foto - Savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilmiş! Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler

Günler süren müdahalenin ardından tanker sulara gömülürken, kriz yönetimindeki bu trajik fiyasko modern çevre hukuku için bir milat oldu. Yaşanan bu doğa katliamı, günümüzde uygulanan uluslararası deniz kirliliği protokollerinin temelinin atılmasını sağladı.

#5
Foto - Savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilmiş! Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler

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