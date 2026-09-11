Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

Avustralya'da hayata geçirilen çığır açıcı geri dönüşüm projesi kapsamında, çöpe giden 136 bin tek kullanımlık kahve fincanı ve 1,2 milyondan fazla cam şişe yol yapımında kullanıldı. Yeni Güney Galler eyaletindeki Penrith'te gerçekleştirilen 740 metrelik asfalt yenileme çalışmasında, geri dönüştürülmüş lifler ve camlar sayesinde yol yüzeyinin karbon ayak izinde yüzde 24'lük devasa bir düşüş sağlandı. Geleneksel sistemlerin ayrıştırmakta zorlandığı kahve fincanı kaplamalarını özel bir yöntemle bertaraf eden mühendisler, ağır kamyonlarla yaptıkları dayanıklılık testlerinin ardından geleceğin yolları için dev bir kapı araladı. İşte detaylar...