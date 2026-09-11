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Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

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Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

Avustralya'da hayata geçirilen çığır açıcı geri dönüşüm projesi kapsamında, çöpe giden 136 bin tek kullanımlık kahve fincanı ve 1,2 milyondan fazla cam şişe yol yapımında kullanıldı. Yeni Güney Galler eyaletindeki Penrith'te gerçekleştirilen 740 metrelik asfalt yenileme çalışmasında, geri dönüştürülmüş lifler ve camlar sayesinde yol yüzeyinin karbon ayak izinde yüzde 24'lük devasa bir düşüş sağlandı. Geleneksel sistemlerin ayrıştırmakta zorlandığı kahve fincanı kaplamalarını özel bir yöntemle bertaraf eden mühendisler, ağır kamyonlarla yaptıkları dayanıklılık testlerinin ardından geleceğin yolları için dev bir kapı araladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

Avustralya'da geri dönüşüm alanında dikkat çeken bir projeye imza atıldı. Çöpe gitmesi beklenen yaklaşık 136 bin tek kullanımlık kahve fincanı ile 1,2 milyondan fazla cam şişeden elde edilen malzemeler, yol yapımında kullanıldı. Uygulamayla asfaltın karbon ayak izinin yaklaşık yüzde 24 oranında azaltıldığı belirtildi.

#2
Foto - Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

Yeni Güney Galler eyaletindeki Penrith'te gerçekleştirilen proje kapsamında toplam 740 metrelik iki yol yeniden asfaltlandı. Güney Penrith'teki Jamison Road'un 390 metrelik bölümünde yaklaşık 72 bin kahve fincanından elde edilen lifler kullanılırken, Erskine Park'taki Swallow Drive'ın 350 metrelik kısmında yaklaşık 64 bin fincandan geri kazanılan malzemeler değerlendirildi.

#3
Foto - Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

Projede kahve fincanlarının yanı sıra büyük miktarda geri dönüştürülmüş cam da asfaltın bileşimine dahil edildi. İki yol için kullanılan cam miktarı, 1,2 milyondan fazla şişeye eşdeğer olarak açıklandı.

#4
Foto - Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

Geri dönüştürülmüş malzemelerin asfalt üretiminde kullanılmasıyla yol yüzeyinin karbon ayak izinde yaklaşık yüzde 24'lük düşüş sağlandı. Kullanılan malzemelerin yarısından fazlası geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edildi.

#5
Foto - Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

Kahve fincanlarının geri dönüşümündeki temel sorun ise iç yüzeylerindeki ince kaplama. Kağıt ve kaplama malzemesinin ayrıştırılmasının zor olması nedeniyle bu fincanlar geleneksel geri dönüşüm sistemlerinde kolayca işlenemiyor.

#6
Foto - Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

Geri dönüştürülmüş fincan liflerinin asfalt içerisinde kullanılması doğrudan trafiğe açılan yollarda denenmedi. Proje öncesinde hazırlanan test yolunda ağır kamyonlar defalarca yüzey üzerinden geçirilerek malzemenin dayanıklılığı sınandı.

#7
Foto - Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

Yapılan testlerde geri dönüştürülmüş içerikli asfaltın geleneksel asfaltla benzer performans gösterdiği belirlendi. Başarılı sonuçların ardından teknoloji Penrith'teki gerçek yol çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

#8
Foto - Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

Projenin arkasındaki ekip ise geri dönüştürülebilir malzeme kullanımını daha da artırarak gelecekte yolları mümkün olduğunca yüksek oranda geri dönüştürülmüş içerikle üretmeyi hedefliyor.

#9
Foto - Herkes olanlara şaştı kaldı! Kahve fincanları ve şişeler asfalta dönüştü

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