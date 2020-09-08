Kibar Grubu, gönüllülük faaliyetlerini raporladı

İSTANBUL(AA) - Kibar Grubu, çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini tek çatı altında topladığı "Kibar Gönüllüleri" oluşumunun çalışmalarını raporladı.

Kibar Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kibar Grubu; Holding ve Grup şirketleri çalışanlarını, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine dahil etti ve bu çalışmaların sistematik ve sürdürülebilir olması amacıyla geçen yıl "Kibar Gönüllüleri"ni kurdu.



Kibar Grubu çalışanlarının "Kibar Gönüllüleri" çatısı altında gerçekleştirdiği dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeler, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda yürütülen çalışmalar "Kibar Gönüllüleri Faaliyet Raporu" aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı. İlk yılında İzmit ve Tuzla bölgelerine yoğunlaşan "Kibar Gönüllüleri", Hatay İskenderun, Bursa ve Susurluk'ta da gönüllülük faaliyetlerinde bulundu.

Kibar Grubu'nda görev yapan 542 gönüllü, düzenledikleri 25 etkinlikte 4 binden fazla çocuğun hayatında fark yarattı.

Kültür gezileri, çocuk tiyatroları, meslek tanıtım günleri, geri dönüşüm etkinliği, bilişim etkinlikleri gibi çocuklara hem öğreten hem de onları eğlendiren ve ufuklarını açan etkinliklerin yanı sıra okulların fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi, sıraların ve spor salonlarının iyileştirilmesi, kütüphane ve zeka oyunları odalarının kurulması gibi tadilat ve onarım gerektiren projeler de "Kibar Gönüllüleri" tarafından yapıldı.