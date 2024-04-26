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Otomotiv Kia Sorento’nun uzaktan kumanda özelliği şaşırttı!
Otomotiv

Kia Sorento’nun uzaktan kumanda özelliği şaşırttı!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 09:44:00 -

Uzaktan kumanda ile yönetilen ve manevra özelliğine sahip yeni KİA Sorento izleyenleri şaşırttı.

Uzaktan kumanda ile yönetilen ve manevra kabiliyeti olan yeni KIA Sorento, izleyenleri şaşırttı. Bu özellikle, otomobil teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte daha da dikkat çekici hale gelen bir yenilik olarak öne çıkıyor.

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