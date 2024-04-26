Kia Sorento’nun uzaktan kumanda özelliği şaşırttı!
Uzaktan kumanda ile yönetilen ve manevra özelliğine sahip yeni KİA Sorento izleyenleri şaşırttı.
Uzaktan kumanda ile yönetilen ve manevra kabiliyeti olan yeni KIA Sorento, izleyenleri şaşırttı. Bu özellikle, otomobil teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte daha da dikkat çekici hale gelen bir yenilik olarak öne çıkıyor.
Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Geniş ailelere müjde! Kia EV9 Türkiye’ye ezberleri bozmaya geldi! Otomobilin göz alıcı tasarımı ise bir Türk’e ait! Bu devasa aracın fiyatı ne kadar?