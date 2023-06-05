  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem KGM'den yaşanan sellere ilişkin açıklama
Gündem

KGM'den yaşanan sellere ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-06-05 21:03:00 -
KGM'den yaşanan sellere ilişkin açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Samsun, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetiyle mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 180 personel ve 150 makina ile çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetinden etkilenen söz konusu illerde İçişleri Bakanlığı koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Selden etkilenen ulaşım akslarında gerekli müdahalelerin yapıldığı kaydedilen paylaşımda, "Trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 180 personel ve 150 makina parkı ile çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Daha önce sel felaketinin yaşandığı ilçede metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış
Daha önce sel felaketinin yaşandığı ilçede metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış

Aktüel

Daha önce sel felaketinin yaşandığı ilçede metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış


ÖNE ÇIKAN VİDEO
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23