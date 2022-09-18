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Yerel "Keyif" için çıktığı 5 metrelik duvardan yere çakıldı!
Yerel

"Keyif" için çıktığı 5 metrelik duvardan yere çakıldı!

Bursa’da "keyif yapmak için" yaklaşık 5 metrelik yükseklikteki duvara çıkan adam dengesini kaybedince aşağı çakıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 06:58:00 -
"Keyif" için çıktığı 5 metrelik duvardan yere çakıldı!

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi, Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, keyif yapmak istediği için 5 metrelik yükseklikteki duvarın tepesine çıkan, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi dengesini kaybedince kendisini aşağıda buldu.

Çimenlik alana düşen kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servise bildirdi. Talihsiz olayın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan aşağı düşen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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