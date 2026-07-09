Kevin Rodrigues ile 1+1 yıllık imza! Gençlerbirliği'ne Portekizli sol bek
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Gençlerbirliği, geçen sezon Gaziantep FK forması giyen Portekizli sol bek Kevin Rodrigues’i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi savunmanın soluna deneyimli bir takviye yaptı. Başkent ekibinin açıklamasına göre, 2025-26 sezonunda Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki Kevin Rodrigues ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransa vatandaşlığı da bulunan Rodrigues, profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Toulouse'da adım attı.
Portekiz Milli Takımı formasını 3 kez giyen Rodrigues; Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar, Rayo Vallecano, Al-Qadsiah kulüplerinin yanı sıra Türkiye'de de Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'de oynadı.