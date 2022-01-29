Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet listesi

Son yıllarda popülerleşen beslenme biçimlerinden bir tanesi olan ketojenik diyettir.

Ketojenik diyet nedir? Keto rejimi

Ketojenik diyet; düşük oranda karbonhidrat ve yüksek oranda yağ içeren bir diyet çeşididir. Normal sağlıklı beslenme planlarında kaçınılan pek çok besin türü, bu diyetlerde temel enerji kaynağı olarak tercih edilir. Yüksek yağ içeriği, düşük karbonhidrat ve protein içeriği nedeniyle bu diyetlerin uygulanması zor olup uzun süre devam ettirilmesi hem zorlayıcı hem de sağlık açısından riskli olabilmektedir. Özellikle karbonhidratlar konusunda oldukça katı olan bu beslenme tarzında ekmek, tahıllar, undan üretilen her türlü besin ve şeker gibi karbonhidrat kaynakları katı yasaklar arasındadır. Diyetin büyük bir kısmı yağ kaynakları olan kaymak, krema, mayonez benzeri besinlerden meydana gelir.

Keto diyet uygulaması

Uzm. Dyt. Güzin Çaltı Yener: Ketojenik diyet uzman diyetisyenin gözetiminde ve gerekli ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra yapılmalıdır. İnternet üzerindeki diyet listeleri herkes için uygun değildir. Keto diyette yağ temelli beslenme ön plandadır ve kan yağları yüksek kişilere uygun bir diyet türü değildir.

Ketojenik diyette tercih edilebilecek besinler

Keto diyetinde tüketilebilecek gıdalar:

Et: Kırmızı et, tavuk eti, hindi eti vb.

Yağlı Balık: Somon, orkinos, alabalık vb.

Yumurta

Peynir: Cheddar, keçi peyniri, mozarella gibi işlem görmemiş peynirler

Tereyağı

Sağlıklı Yağlar: Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, avakado yağı vb.

Düşük Oranda Karbonhidrat İçeren Sebzeler: Yeşil yapraklı sebzeler, domates, soğan, biber vb.

Bazı Çeşniler: Tuz, karabiber, baharatlar

Kuruyemişler: Badem, ceviz, kabak çekirdeği, chia tohumu ,vb. olarak sayılabilir.

Ara öğünde tüketilebilecek atıştırmalıklar:

Zeytin

%90 kakao içeren bitter çikolata

Tam yağlı yoğurt

Küçük porsiyon çilek

Bir avuç kuruyemiş şeklinde sayılabilir.

Ketojenik diyette uzak durulması gereken besinler