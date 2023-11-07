Kestiği ağaç sonu olacaktı!
Bartın'da bir vatandaş, kestiği ağacın dalı kafasına çarpınca hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesi Uluköy köyünde ormanda kesim yapan H.K. isimli şahıs, kestiği ağacın dalının kafasına çarpması sonucu yaralandı. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın, hafif yaralandığı öğrenilirken, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
Olay yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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