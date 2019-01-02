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Keşmir'de zulüm! Müslüman kızlara tacizde bulundular

Keşmir'deki Müslümanlara Hint zulmü devam ediyor. Bölgede okuyan kız öğrencilerin, Hint askerlerce tacize uğradığı öğrenildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:30
Keşmir'de zulüm! Müslüman kızlara tacizde bulundular

Keşmir'de Müslüman kız öğrencilerin Hint askerlerince sistematik olarak saldırılara maruz kaldığı ifade ediliyor.

Midhat, üç gün üst üste okula gitmedi. İlk gün bunun için hasta olduğunu bahane etse de, annesinin ısrarları sonucu sonradan olayın arkasındaki gerçek sebebi açıklamak zorunda kaldı.

Midhat'ın okuduğu okulun kapısının hemen karşısında, Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Shopian ilçesindeki bir köyde, yaklaşık birkaç aydır Hint güçlerine ait bir zırhlı araç duruyordu. Aracın içerisindeki askerlerin laf attığı, sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiği öğrencilerden biri de Midhat'tı.

'Askeri araca binmesini söylemişler'

Okula gidebildiği son gün, askerlerden biri Midhat'ı yanına çağırdı. Zoraki olarak askerin yanına giden Midhat, askerin ısrarla telefon numarası istediğini, kendisiyle konuşmayınca da ona askeri araca binmesini söylediğini belirtiyor: "Bu adamların kızlara taciz ve tecavüzde bulunduğuna dair birçok olay okumuştum. Araca binmemi istediğinde beni birden ter bastı. Hemen oradan uzaklaştım."

Midhat, olayın ardından bir daha okula gitmedi. Daha sonra okuldan kaydını aldırarak evine daha uzakta bir okula kaydoldu. Midhat'a göre uzak olsa da bu okula gitmek kendisi için çok daha güvenli.

Sözlü yahut fiziksel biçimde cinsel taciz

Midhat'ın yaşadığı olay Keşmir'de eşine az rastlanır bir olay değil. Sivil yaşam alanları içerisinde oldukça yoğun Hint askeri varlığı, sivillere yönelik ihlalleri de doruğa çıkarıyor. Keşmir Merkez Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Samir Ahmed ve Keşmir Üniversitesi'nden Prof. Suheyl Ahmed'in Srinagar, Budgam ve Ganderbal bölgelerinde yaptığı araştırmalara göre, bölgedeki öğrencilerin yüzde 69'u okulların civarında bulunan Hint askerlerince sözlü yahut fiziksel biçimde cinsel tacize maruz kaldıklarını ifade ediyor. Tacize maruz kalanlardan büyük bir bölümü kız öğrencilerden oluşuyor.

Öğrencilerin eğitim hayatını zorlaştırıyor

Keşmir'de birçok kız öğrenci, okullarının civarında Hint askerlerince gerçekleştirilen benzer saldırıları rapor ediyor. Hindistan askerlerini sivil alanlara yerleştirerek hem saldırılardan korunmak hem de Keşmir halkı için bölgede yaşamı zorlaştırarak göçe mecbur etmek istiyor.

Bölgede devam eden insan hakları ihlalleri siviller için yaşamı zorlaştırırken, öğrencilerin de psikolojik sağlığını ve eğitim hayatını ciddi oranda etkiliyor.

Kaynak: Mepa News, The New Arab

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:30
  1. Keşmir
  2. Hindistan

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