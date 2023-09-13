Keşmir'de biri albay 3 Hint subayı öldürüldü
Keşmir'in Anantnag bölgesinde üst düzey 3 Hindistan subayının öldürüldüğü bildirildi.
Keşmir'in Anantnag bölgesinde üst düzey 3 Hindistan subayının öldürüldüğü bildirildi.
Hindistan'ın işgal altındaki Keşmir bölgesinde Hint ordusu ile Keşmirli silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Hint kaynakların aktardığına göre, Keşmirli gruplar ile Hint ordusu arasında Cammu Keşmir'in Anantnag ilçesinin Kokernag bölgesinde çıkan şiddetli çatışmalarda bir albayın öldüğü, bir binbaşının üst düzey rütbeli bir Hint polisinin yaralandığı bildirildi.
Kokernag bölgesinde öldürülen Hindistan askerinin kimliği Albay Manpreeet Singh olarak açıklandı.
Hindistan yönetimine bağlı Keşmir polisi de çatışmaları doğrularken kayıplar hakkında bir açıklama yapmadı.
Yerel kaynaklar: 3 asker öldürüldü
Yerel kaynaklar ise saldırıda Hindistan ordusuna bağlı üst düzey rütbeli 3 subayın öldüğünü belirtti.
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Kokernag bölgesinde Hint ordusuna yönelik saldırının sorumluluğunu Keşmir Direniş Cephesi üstlendi.
Keşmir'de Hint ordusu ile Keşmirli silahlı gruplar arasında zaman zaman çatışmalar meydana geliyor.
Hint yetkililer, 12 Eylül'de Rajouri bölgesinde Keşmirli silahlı gruplarla yaşanan çatışmalarda 1 askerin öldüğünü duyurmuştu.
Kaynak: Mepa News