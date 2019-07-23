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KESK zam talebini açıkladı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sunacağı teklifi hazırladı. KESK, 2020 yılı için toplam yüzde 38 artış talebinde bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 14:52
KESK zam talebini açıkladı

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, konfederasyonun TİS taleplerini açıkladı.

Gezen, hazırlanan teklifte, yoksulluk sınırındaki artış oranının maaş artışında temel alınmasını istediklerini belirtti.

En düşük memur maaşının Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç 4 bin 222 liraya çıkarılmasını istediklerini belirten Gezen, eş yardımının 478 liraya çıkarılmasını ve her bir çocuk için 500 lira ödenmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Tüm kamu çalışanları için yıllık 2 bin lira yakacak yardımı talebinde bulunduklarını belirten Gezen, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istediklerini kaydetti.

Gezen, sahibi kamu çalışanları olan teklifi, yarın Devlet Personel Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

KESK'in teklifinde ayrıca tüm kamu personeline Türkiye genelinde toplu ulaşım araçlarında geçerli aylık abonman kartı verilmesi, yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, zorunlu BES kesintisinin kaldırılması, kadın çalışanların 20, erkek çalışanların 25 hizmet yılını tamamladıklarında talep etmeleri halinde emekliliğe hak kazanması maddeleri yer alıyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:52
  1. Ankara
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