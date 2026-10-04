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Bursa'da feci olay: 21 yaşındaki gencin acı sonu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bursa'da feci olay: 21 yaşındaki gencin acı sonu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sepetçi vince çarpan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

#1
Foto - Bursa'da feci olay: 21 yaşındaki gencin acı sonu!

Bursa'da dün gece saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Deydinler kavşağında Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Kemal Derviş yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak’tan çıkan Burhan Ö. (49) idaresindeki 16 ASJ 927 sepetli vinç ile çarpıştı.

#2
Foto - Bursa'da feci olay: 21 yaşındaki gencin acı sonu!

MOTOSİKLETLİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ Motosiklet sürücüsü, vincin üzerine düşerken, beraberindeki arkadaşı Mustafa Can Ö. ise yola savruldu. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Bursa'da feci olay: 21 yaşındaki gencin acı sonu!

Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal Derviş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Foto - Bursa'da feci olay: 21 yaşındaki gencin acı sonu!

VİNÇ ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA Ağır yaralı Mustafa Can Ö.’nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Vinç şoförü Burhan Ö.'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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