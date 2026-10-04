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100 bin liralık arabayla 140 bin liralık ceza yedi

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IHA Giriş Tarihi:

100 bin liralık arabayla 140 bin liralık ceza yedi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye ağır yaptırım uygulandı. Sürücüye toplam 140 bin TL idari para cezası kesildi.

#1
Foto - 100 bin liralık arabayla 140 bin liralık ceza yedi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

#2
Foto - 100 bin liralık arabayla 140 bin liralık ceza yedi

Drift atan sürücüyü tespit eden polis ekipleri tarafından araç sürücüsüne toplam 140 bin TL cezai işlem uygulandı

#3
Foto - 100 bin liralık arabayla 140 bin liralık ceza yedi

Araç ayrıca 60 gün trafikten men edilerek sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

#4
Foto - 100 bin liralık arabayla 140 bin liralık ceza yedi

Öte yandan, drift atan otomobilin görüntüleri de ortaya çıkarken, sürücü hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı da bildirildi.

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