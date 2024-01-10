Keşfedilen petrol Türkiye'nin o bölgesini uçuracak!
TPAO’nun Çayeli ilçesi açıklarında yaptığı test, bölgede yeni bir petrol kaynağının varlığını doğruladı. Günlük 1 ton petrol çıkışıyla bu keşif, enerji sektöründe olumlu bir gelişme olarak kayıtlara geçti.
Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alınıp petrol potansiyelini öğrenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) gönderildi.
TPAO’ya gönderilen numunelerin sonucu açıklandı. Analiz sonuçlarında denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı.
Günde 1 ton petrolün denizin yüzeyine aktığı belirtilen açıklamada, “1 litre suyun içinde elli dokuz miligram petrol hidrokarbon var." denildi.
Kaynak: Yeşil Niksar
Ekonomi
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