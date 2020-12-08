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Ekonomi Keşan Siğilli bamyası coğrafi işaret aldı
Ekonomi

Keşan Siğilli bamyası coğrafi işaret aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:34:41 -
Keşan Siğilli bamyası coğrafi işaret aldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyünde yetiştirilen "Siğilli bamyası" coğrafi işaret aldı.

Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamaya göre lezzetini ekildiği bölgenin toprak yapısı ve iklim koşullarından alan Siğilli bamyasının coğrafi işaret başvurusu, TRAKYAKA koordinasyonunda Keşan Ticaret ve Sanayi Odasınca geçen yıl yapıldı.

İnceleme neticesinde Siğilli Bamyası coğrafi işaret almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Siğilli bamyasının coğrafi işaret almasıyla değerinin daha da artacağını belirtti.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerin korunması açısından büyük öneme sahip coğrafi işaretler kalitenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Coğrafi işaret tescili alan ürünlerin pazar sıkıntısı çekmediğini ve yüksek fiyattan değer bulduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Burada hem söz konusu üretici hem de tüketici korunmuş olacak. Trakya'da coğrafi işaret konusunda farkındalığın artırılması ve yöresel ürünlere coğrafi işaret alınması amacıyla bir dizi çalışma yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Ajans olarak bu konuyu gündemimize aldığımızda bölgemizde coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 6 idi. Bu ürünlerimiz; Edirne tava ciğeri, Keşan satır et, İpsala pirinci, Edirne beyaz peyniri, Kırklareli hardaliyesi ve Malkara eski kaşar peyniriydi.

Bu sayı aralık ayı itibarıyla 12’ye yükseldi. Bunların 6’sı Edirne’den, 1'i Kırklareli’nden, 5'i de Tekirdağ kaynaklıdır. Halihazırda başvurusu yapılmış, süreci devam eden ürün sayımız ise 12’dir. Keşan Siğilli bamyası ile ilgili süreci oldukça iyi yöneten Keşan Ticaret ve Sanayi Odasını ve Ajans çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kurumlarımızla birlikte Trakya’ya değer katmaya devam edeceğiz."

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