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Dünya Kerkük'ü kum fırtınası vurdu! Onlarca kişi boğulma tehlikesi yaşadı
Dünya

Kerkük'ü kum fırtınası vurdu! Onlarca kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Irak'ın birçok bölgedsinde etkili olan yoğun kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu. Nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirenlerin büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 16:52:00 -
Kerkük'ü kum fırtınası vurdu! Onlarca kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Irak'ın batı ve güney illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden olduğu belirtildi.

Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı 50 kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Boğulma tehlikesi geçirenlerin büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

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