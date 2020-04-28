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Aktüel

Kerkük’teki bombalı saldırıda yaralı sayısı 4’e yükseldi

Irak’ın Kerkük kentinde İstihbarat Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı saldırıda yaralananların sayısı 4’e yükseldi.

2020-04-28 15:08:03 -
Kerkük’teki bombalı saldırıda yaralı sayısı 4’e yükseldi

Irak’ın Kerkük kentinde İstihbarat Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı saldırıda yaralananların sayısı 4’e yükseldi.


Kerkük’ün el-Kadisiye semtinde bulunan İstihbarat Müdürlüğü binasına girmeye çalışan bir intihar eylemcisi istihbarat mensuplarını etkisiz hale getirildi. Önce el bombası kullanan ardından intihar eylemi gerçekleştiren kişi, 4 istihbarat mensubunun yaralanmasına yol açtı. İstihbarat kaynaklarına göre intihar bombacısının bir hafta önce takibe alındığı ve saldırının düzenleneceği bilgilerinin sağlandığı belirtildi.


Öte yandan Kerkük’te son haftalarda terör saldırıları ve şiddet olaylarında büyük artış yaşanıyor.

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