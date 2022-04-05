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Dünya Kerkük'te Türkçe eğitim veren okullar destek bekliyor
Dünya

Kerkük'te Türkçe eğitim veren okullar destek bekliyor

Irak Türkmen Cephesi Kerkük milletvekili Erşat Salihi Kerkük’te Türkçe eğitim veren okular için yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 20:09:00 -
Kerkük'te Türkçe eğitim veren okullar destek bekliyor

YENİ AKİT  ANKARA

Kerkük’te Türkçe eğitim veren okularda kitap kırtasiye, kıyafet gibi bir çok ihtiyaç sahibi çocuk bulunuyor.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi Kerkük’te Türkçe eğitim veren okulların yardımı ihtiyacı olduğunu bildiren bir paylaşım yaptı.

Türkiye’den bu konuda yardım talep eden paylaşımda minik öğrencilerle Salihi’nin çekilmiş fotoğrafı paylaşılırken, “Kerkük’te Türkçe eğitim veren Akkoyunlu İlkokulu’muzu ziyaret ettik. Okulumuzdaki bu miniklerin ve okullarının bir sürü ihtiyaçları var. Bu balalarımız için hepimiz bir şeyler yapmak zorundayız.” ifadeleri kullanıldı.

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