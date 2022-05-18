  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kerkük'te terör örgütü DAEŞ'e bir darbe daha
Dünya

Kerkük'te terör örgütü DAEŞ'e bir darbe daha

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik federal polis gücü tarafından başlatılan operasyonda, örgüte ait 3 sığınak imha edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 21:09:00 -
Kerkük'te terör örgütü DAEŞ'e bir darbe daha

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik federal polis gücü tarafından başlatılan operasyonda, örgüte ait 3 sığınak imha edildiği duyuruldu.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak Federal Polis Gücü tarafından kentin güneyindeki Aderban bölgesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında örgüte ait üç sığınağın imha edildiği belirtilen açıklamada, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca operasyonun sürdüğü kırsaldaki kamışlık alanda terörist keskin nişancıların kullandığı çok sayıda silahın da bulunduğu dile getirildi.

DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay