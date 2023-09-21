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Dünya Kerkük'te resmi dil Türkçe oldu
Dünya

Kerkük'te resmi dil Türkçe oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-21 14:20:00 -
Kerkük'te resmi dil Türkçe oldu

Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. Bu uygulama, Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu.

Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. Bu uygulama, Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu.

2008'de alınan karar, yıllar sonra yürürlüğe girdi. Kerkük'te Türkçe, artık resmi dil olarak kullanılıyor.

Irak'ın Türkmen kentinde, resmi dairelerde ve dış mekan tabelalarında Türkçe kullanılması için ilk adım atıldı.

Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı.

El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı.

18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak. Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek.

Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak.

Karar, Kerkük genelinde büyük sevinçle karşılandı.

TRT Haber

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