Kerkük'te operasyon! Enselendiler

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DAEŞ'e karşı başlatılan operasyonda 2 teröristin yakalandığı duyuruldu.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneyindeki Vadi Hanazir bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon başlatıldı.

Irak Federal Polis gücü tarafından düzenlenen, bataklıkların yoğun olduğu Vadi Hanazir bölgesindeki operasyonda DAEŞ'li terörist oldukları belirtilen 2 kişi yakalandı.

Söz konusu kişilerin arananlar listesinde olduğu ve ilk sorgularında "güvenlik güçlerine yönelik bazı saldırılara katıldıklarını itiraf ettikleri" aktarıldı.

Operasyonda ayrıca örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.