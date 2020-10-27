Kerkük'te motosiklet tutkunlarından kanser hastası çocuklara moral ziyareti

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde motosiklet tutkunları, kanser hastası çocuklara destek ve moral vermek için motosikletleriyle hastane bahçesine giderek onları ziyaret etti.

Kerkük Verem ve Kanser Hastanesi'nde tedavi gören hastalara alkışlı destek veren ve hediyeler dağıtan motosiklet tutkunları, hastane bahçesinde motorlarıyla kısa bir de gösteri yaptı.

Kerkük Motosikletçiler Spor Kulübü Başkanı İsmail el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak özellikle kanser hastası çocuklara moral vermeyi amaçladıklarını söyledi.



Çocukların sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirten Haşimi, ''Bu çocuklara maddi ve manevi anlamda elimizden geldiğince destek olacağız. Onlar hepimizin çocukları." dedi.



Haşimi yeni tip koronavirs (Kovid-19) salgınının yaşandığı şu dönemde hastaların daha fazla morale ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

- Hastalara hediye dağıttılar

Servisleri ziyaret ederek hastalarla yakından ilgilenen motosiklet tutkunları, başta çocuklar olmak üzere tüm hastalara çeşitli hediyeler dağıttı.

Hastalar, motosikletçilerin moral ziyaretiyle keyifli anlar yaşadı.

Kulüp üyeleri ayrıca Acil Servis'i de ziyaret ederek, fedakar çalışmalarından ötürü buradaki sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.