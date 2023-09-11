Kerkük’te korkutan deprem!
Irak'ın Kerkük şehrinin Dakuk ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kerkük’ün Dakuk ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
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Irak'ın Kerkük şehrinin Dakuk ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kerkük’ün Dakuk ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
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