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Kerkük'te IKBY bayrağı gerginliği sürüyor

Kekük'te KYB binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayraklarının asılması sonrası başlayan gerginlik sürüyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:16
Kerkük'te IKBY bayrağı gerginliği sürüyor

Irak'ın Kerkük kentinde, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının asılmasının ardından başlayan gerginlik devam ediyor.

Valilik talimat verdi, bayraklar indirildi

Kerkük Valiliğinin yasal olmadığı gerekçesiyle polise talimat vermesinin ardından bazı parti binaları ve Kerkük kalesi gibi bazı yerlerdeki bayraklar indirildi. KYB'nin, siyasi büro merkezinde ise bayrağın hala asılı olduğu gözlendi. 

Bazı semtlerde toplanarak IKBY bayrağının asılmasını kutlamak isteyen grupları polis dağıttı.

Kentte yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gözlenirken polis sokaklarda sık sık kimlik kontrolü yapıyor.

Gerginliğin olası şiddet olaylarına dönüşmesinin önüne geçmek için kentteki polis gücü devriye sayısı artırıldı.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin çağrısı üzerine Haziran 2017'de yapılan gayrimeşru bağımsızlık referandumundan sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:16
  1. IKBY Başkanı Mesut Barzani
  2. Kürdistan Yurtseverler Birliği
  3. IKBY bayrağı

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