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Gündem Kerkük'te DEAŞ saldırısında 4 Irak askeri öldü
Gündem

Kerkük'te DEAŞ saldırısında 4 Irak askeri öldü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 4 Irak askeri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 13:54:00 -
Kerkük'te DEAŞ saldırısında 4 Irak askeri öldü

Kerkük Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, şehrin kuzeyindeki Çimen bölgesinde Irak askerlerine yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede orduya ait gözlem noktasına DEAŞ mensupları tarafından susturucu silahlarla düzenlenen saldırıda 4 askerin öldüğü ifade edildi.

Teröristlerin saldırının hemen ardından olay yerinden uzaklaştığı kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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